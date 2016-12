Renzi verso lo ius soli temperato: italiani dopo un ciclo di studi

08:37 - Dopo l'approvazione della legge di Stabilità e la riforma elettorale, Matteo Renzi è pronto ad aprire un nuovo fronte, quello dei diritti civili. In particolare, tra i temi più cari all'esecutivo, sembra esserci quello della cittadinanza ai figli degli stranieri nati in Italia: un passaggio quindi dall'attuale ius sanguinis ad uno ius soli temperato.

Per il premier si tratta di un "fatto di civiltà", come racconta il quotidiano "La Repubblica": il progetto, caro ai renziani e da tempo definito, prevederebbe l'assegnazione della cittadinanza ai bambini nati da cittadini stranieri in Italia, che abbiano concluso un ciclo di studi.



L'agenda di governo prevede che il disegno di legge inizi il suo percorso alla Camera prima di fine anno, mentre il Senato dovrà occuparsi di unioni civili, per poi diventare legge nel 2015.