Renzi:Verdini non è in maggioranza

"Verdini non è entrato in maggioranza", come la minoranza Dem invece accusa. Matteo Renzi risponde così in merito alla querelle nata dopo l'elezione di tre "verdiniani" in commissione Finanza, Bilancio e Difesa del Senato. "Tutte le volte che votiamo sulle riforme ci sono maggioranze un po' diverse. Non vedo la notizia", ha replicato il premier in riferimento alla votazione sul ddl Boschi, che ha visto la partecipazione dei senatori di Ala.