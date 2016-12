Renzi: "Uniti contro terrorismo"

"C'è un grande bisogno che tutti i Paesi dell'area europea e asiatica collaborino contro il terrorismo per difendere il nostro pianeta dalle minacce dell'estremismo religioso e dal fanatismo che ha colpito anche in queste ore". Lo ha detto il premier Matteo Renzi intervenendo all'Expo di Milano in occasione del "National Day" del Kazakistan. "L'Europa che ci piace è quella che costruisce ponti e non muri", ha poi aggiunto.