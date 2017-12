Renzi: "Un ministro non deve autorizzare un pari grado"

"Permettetemi di abbracciare Pier Carlo Padoan, finito al centro di un vortice mediatico per aver detto una cosa banale: che il ministro dell'Economia non autorizza mai alcun ministro. Per forza: nessuno deve autorizzare un collega pari grado". Così Matteo Renzi nella sua enews commentando le parole di Padoan circa eventuali "autorizzazioni" a Maria Elena Boschi e Graziano Delrio per "colloqui" su Banca Etruria.