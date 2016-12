Renzi: Ue si occupi di investimenti "Sa-Rc simbolo cose che non vanno"

"L'Ue si occupi più di investimenti e meno di austerity. Se ci fosse meno rigore i Paesi funzionerebbero meglio". Lo ha detto Matteo Renzi, nel Cosentino per l'abbattimento dell'ultimo diaframma della galleria Mormanno Nord lungo la Salerno-Reggio Calabria: "In questo cantiere tagliamo i pregiudizi nei confronti del nostro Paese. Ci vuole un'Italia che corre e che fa le cose e non che ingrassa i conti degli avvocati per le varie cause".