Renzi: troppi politici, 900 parlamentari sono un numero ridicolo

"Noi abbiamo troppi politici in Italia, la riduzione dei politici in Italia è la priorità per essere credibili". Queste le parole del premier Matteo Renzi, ricordando il numero "ridicolo" di oltre 900 parlamentari in Italia, che saranno ridotti con la riforma costituzionale che sarù sottoposta a referendum in autunno. "Ma dovete darmi una mano - ha aggiunto -. Poi se la prossima volta volete mandarmi a casa, va bene, si chiama democrazia".