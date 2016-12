Renzi: "Triste il no a Roma 2024 per le beghe del M5s, ma rispetteremo la decisione della Raggi"

"Dire 'no' alle Olimpiadi di Roma per ricompattare le varie anime del proprio partito non è solo un errore: è anche un gesto triste e cinico". E' quanto scrive su Facebook il premier Matteo Renzi, sottolineando: "Roma 2024 è una grande opportunità per l'Italia. Gli interessi del nostro Paese sono più importanti delle beghe dei vari partiti". "Ma - ha precisato - rispetteremo la decisione del sindaco Virginia Raggi, qualunque essa sia".