Renzi tira dritto: "Le manifestazioni di piazza non mi fermano"

07:32 - "E' finito il tempo in cui bastava una manifestazione per mettere in crisi il governo. Rispetto la piazza ma anche la stragrande maggioranza degli italiani che vuole che l'Italia torni ad esser ciò che deve essere, leader e non fanalino di coda in Europa". Lo ha detto Matteo Renzi a margine del G20: "Anche gli scettici si arrenderanno".

"La realtà è più forte dei pregiudizi, la verità di quello che noi siamo in grado di fare è più forte delle previsioni negative, la realtà convincerà anche i più scettici ad arrendersi". Così il premier Matteo Renzi, intervistato da Skytg24 a Brisbane, ha risposto ad una domanda sui pregiudizi sulla reale capacità di cambiamento dell'Italia.



Crescita, Ue ascolti il G20 - Al G20 di Brisbane "il tema della crescita è stato ripreso praticamente da tutti, non abbiamo sofferto di mancanza di compagnia", a cominciare da Obama e Cameron, dice ancora Renzi auspicando che l'Ue, al Vertice di metà dicembre, faccia "tesoro di questa raccomandazione". Capiremo "se la nave Europa si sta pian piano spostando dall'austerità e il rigore verso la crescita", ha aggiunto il premier.



Summit con Juncker per investimenti - "E' importante che il progetto di valorizzazione degli investimenti" a livello Ue "dia il senso del messaggio G20 di più attenzione a crescita e investimenti". Così Renzi ha riassunto il faccia a faccia avuto con il presidente della commissione europea Jean-Claude Juncker. "Penso che ne parlerà in una delle prossime discussioni in Commissione", ha aggiunto rispondendo a chi gli chiedeva indicazioni sul piano da 300 miliardi annunciato da Juncker.



Lotta a corruzione-evasione,in Italia vale 10% Pil - "Ho insistito sulla lotta alla corruzione e l'evasione": un giro che in Italia "vale 160 miliardi di euro, il 10% del Pil". Così scrive in un tweet il premier Matteo Renzi esprimendo "fiducia nel lavoro di Cantone-Orlandi", quello cioè dell'Autorità anticorruzione e dell'Agenzia delle Entrate. "Sono molto contento per quanto fatto al G20 ed in particolare sulla corruzione e la lotta all'evasione che sono entrate in modo significativo nella discussione e nel comunicato finale del vertice", ha poi aggiunto. "L'Italia a casa propria deve fare una grande battaglia che abbiamo iniziato ma c'è bisogno" di un azione comune internazionale e al G20 sono stati fatti passi importanti".



Ma per farlo non servono "nuove regole ma far applicare quelle che già ci sono", ha proseguito ricordando l'"ottimo" lavoro del presidente dell'autorità anticorruzione, Raffaele Cantone. E quello del direttore dell'Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi. "La lotta all'evasione non può essere fatta con meccanismi discutibili, rincorrendo le persone fuori dai negozi ma con una procedura innovativa, con lo scambio banche dati e l'information technology", ha concluso.