Renzi: terroristi non vinceranno

"Abbiamo intensificato i controlli su tutto il territorio nazionale". Lo afferma il premier Matteo Renzi in merito agli attacchi di Parigi confermando che, tra qualche minuto, al Viminale, "presiederò" il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica e sottolineando: "Noi non sottovalutiamo niente". "So che i terroristi non vinceranno. La libertà è più forte della barbarie".