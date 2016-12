Renzi: terrorismo colpisce ovunque

"Il terrorismo non risparmia più nessuno, colpisce tutti i luoghi del mondo e negli ultimi mesi i simboli colpiti dal terrorismo sono legati alla cultura, da Charlie Hebdo al museo del Bardo a Palmira. E' come se il terrorismo internazionale individuasse la cultura come il nemico per dirci 'vi facciamo vivere nella paura'". Lo ha detto il premier Matteo Renzi, nella lecture all'Università di Tokyo, chiamando ad una difesa del patrimonio culturale.