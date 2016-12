Renzi: tasse, decide governo non Ue

Il premier Matteo Renzi, in visita a New York, ha mostrato insofferenza nei confronti dell'ingerenza dell'Unione europea sulle tasse in Italia. "Quali imposte ridurre lo decidiamo noi, non un euroburocrate a Bruxelles", ha attaccato Renzi, confermando "l'eliminazione della tassa sulla prima casa nella Legge di Stabilità". Nel rapporto Ue sulla fiscalità, infatti, si invita l'Italia "a spostare il peso fiscale dal lavoro a casa, consumi e ambiente".