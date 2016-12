Renzi: "Sulle riforme abbiamo i numeri anche senza Forza Italia"

13:27 - "Se Forza Italia, che ha sempre difeso il patto sulle riforme, adesso vuole rimangiarselo, buon appetito". A dirlo è il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, nella sua newsletter. "Ho sempre detto - spiega il premier - che voglio fare accordi con tutti e che non ci facciamo ricattare da nessuno. Perché i numeri ci sono anche senza di loro". Renzi dice di sperare comunque "che dentro FI prevalgano buon senso e ragionevolezza".

"Il metodo del Colle - prosegue il premier - non ha convinto Fi che ha annunciato la rottura del Patto del Nazareno". Ma per Renzi "Il collegamento mentale è quanto mai curioso. E non solo perché tutti i partiti - anche FI - negli incontri avevano espresso condivisione per il metodo del Pd. Il punto è che il Patto non è un papiro segreto con dentro chissà cosa (con buona pace di qualche direttorone di giornale che forse ammetterà finalmente di aver scritto una bufala), ma un accordo alla luce del sole" sulle riforme.



In ogni caso, sottolinea quindi il presidente del Consiglio, anche se alla fine la rottura del patto del Nazareno dovesse essere confermata, "noi continueremo a rispettare Berlusconi e il suo partito come rispettiamo tutti i partiti che ottengono i voti dei nostri concittadini: il nostro obiettivo non è parlar male dei nostri avversari, ma lavorare bene per l'Italia".