31 dicembre 2014 Renzi sulle piste di Courmayeur, per il premier un fine anno tra neve e selfie Sugli sci con giacca azzurra, occhiali a specchio e attrezzatura impeccabile Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

15:45 - Tanti selfie, molto sci e poi pranzo in baita: è trascorsa così la giornata del premier Matteo Renzi sulle nevi di Plan Checrouit, a Courmayeur. Giacca azzurra, occhiali a specchio e attrezzatura impeccabile, non hanno impedito agli increduli sciatori di riconoscerlo. Il rituale del selfie non è stato negato a nessuno così come gli auguri di Buon Anno.