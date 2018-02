Renzi: "Sui fatti di Macerata non c'è un mandante morale"

Per l'assalto contro gli stranieri a Macerata non ci sono mandanti morali: a dirlo è il segretario del Pd, Matteo Renzi . Secondo il quale, però, "chi in questa fase alimenta tensione, e il primo è Salvini, sta facendo un calcolo elettorale che io credo sbagliato ma soprattutto poco serio". Per Renzi, comunque, l'uomo che ha sparato "non è un candidato della Lega, è un criminale in quanto persona fisica. Non do la colpa a Salvini ".

"Squallido discutere reati in base a pelle" - "E' squallido che si discuta dei reati sulla base del colore della pelle. Un uomo ha ucciso una ragazza di 18 anni, non ci sono manifestazioni: forse perché il colore della pelle di chi ha ucciso era bianco", ha ricordato Renzi a #Cartabianca. "Dobbiamo avere più poliziotti e carabinieri nelle nostre strade e dobbiamo avere la certezza della pena ma la polemica ideologica su questi temi è insopportabile perché fa pensare che si possa vincere solo sulla paura - ha aggiunto - . C'è paura di tutto, c'è la paura del futuro. I fatti di cronaca purtroppo ci sono, vanno combattuti con forza, ma non bisogna vivere questa stagione tutta sulla base della paura".



"Mai con estremisti, centrodestra lo è" - "Secondo me se non ci sono le condizioni è giusto tornare al voto. Dopodiché decide il presidente della Repubblica. Se mi dice, vuoi fare l'accordo con gli estremisti? Io dico di no e in questo momento il centrodestra è estremista perché Berlusconi fa il moderato ma i posti in lista li ha presi la Lega, così come il M5s è estremista".