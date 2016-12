23:32 - "Le pensioni dei giovani sono a rischio perché non lavorano e non per la mazzata del Tfr". Lo ha detto a "Ballarò" il premier Matteo Renzi. "Nessuno vuole colpire il risparmio, non abbiamo introdotto la patrimoniale, il nostro obiettivo - ha spiegato il premier - è riportare un clima di fiducia. I cittadini saranno liberi di decidere sul Tfr, non credo cambieremo norma".