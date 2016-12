Renzi:su riforme cerco consenso Pd

Portare avanti le riforme, ma in maniera condivisa. E' questo l'obiettivo di Matteo Renzi, come lo stesso premier spiega: "Noi faremo di tutto perché possa esserci il consenso di tutto il Pd e della maggioranza del Parlamento". Quel che "è certo" è che al referendum sulle riforme costituzionali, che si terrà presumibilmente a giugno 2016, "non ci saranno correnti o componenti del Pd. Sono i cittadini che diranno sì o no".