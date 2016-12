Renzi: "Su migranti Italia pronta"

L'Italia è pronta a fare la "propria parte" per affrontare l'emergenza profughi, ma solo se non prevarrà la politica "dei muri" in Europa e se ci saranno "regole europee per i rimpatri e per l'accoglienza". Lo ha detto Matteo Renzi a Berlino nel corso di una conferenza stampa congiunta con la cancelliera Angela Merkel. "Sui finanziamenti alla Turchia l'Italia è disponibile, ma stiamo aspettando alcune risposte dall'Ue", ha aggiunto.