Renzi: stiamo investendo per il Sud

Al Sud "è il momento per investire", abbiamo sbloccato risorse ferme da anni che vanno sfruttate e ci sono anche i piani. Basta recriminare, e questo vale anche per il Pd. Lo dice il premier Matteo Renzi in un'intervista in prima pagina al Mattino. "Strada facendo discuteremo se si può fare ancora di più", assicura il presidente del Consiglio.