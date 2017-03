Renzi solidale con la Raggi,Di Maio: "Siete voi che non volete farvi giudicare"

Gotor (Mdp): "Rancore patetico e caricaturale" - Dure anche le prime reazioni dell'Mdp al discorso di Renzi. "Dal Lingotto trasformato in bunker del 'sì' in stile Leopolda - scrive in una nota il senatore Miguel Gotor - Matteo Renzi suona ormai sempre la stessa musica come un disco rotto. Come se negli ultimi tre anni qualcuno avesse governato 'a sua insaputa' e siano stati dei marziani e non lui a commettere gravi errori su scuola, fisco e lavoro che hanno allontanato dal Pd centinaia di migliaia di iscritti e di elettori sino al testacoda referendario del 4 dicembre".



"Ma la luce dei riflettori e una narrazione di plastica non riescono a nascondere - osserva - un rancore ormai patetico e caricaturale verso quanti hanno scelto di lasciare il Partito democratico per ricostruire un nuovo centrosinistra fuori dal 'PdR' e la necessità di dare risposte agli italiani su una gestione clientelare e familistica del potere".