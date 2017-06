Renzi: "Sistema elettorale tedesco? Ok, ma con sbarramento al 5%"

Il segretario del Pd, Matteo Renzi, nella sua e-news affronta il tema della legge elettorale. "Quella della Germania non è la mia preferita, anzi. Tuttavia in queste ore molti partiti tra quelli che hanno sostenuto il no al referendum la stanno indicando come proposta al Paese" scrive Renzi, secondo il quale il Pd è pronto ad adottare il sistema ma "con soglia di sbarramento al 5%. E che ci siano i nomi sulla scheda".

Renzi ha poi affrontato il tema posto da Papa Francesco domenica. "Vorrei che ciascuno di voi potesse impiegare cinquanta secondi, non uno di piu', per ascoltare queste parole di Papa Francesco. L'obiettivo non e' creare un assegno o un sussidio per tutti, sulla base del cosiddetto reddito di cittadinanza, ma dare lavoro a tutti. E farlo si puo' investendo nella crescita e aiutando quegli imprenditori che non siano sfruttatori. Ma non si puo' aver paura della tecnologia e del futuro, mai. Vi prego: se avete meno di un minuto ascoltate le parole chiarissime di Papa Francesco. Parole che non vogliamo strumentalizzare ma che vogliamo ascoltare".



Infine ha lanciato la nuova App del Partito democratico. "Domani (martedì - ndr) il Pd riunisce la Segreteria e la Direzione. Da domani trovate sull'Apple Store per iOS e Play Store per Android la app del Pd, prima tappa del più complesso progetto Bob. Da mercoledì mattina tutte le mattine alle 9 su Facebook e sulla App potrete seguire un quarto d'ora di punto della giornata con un dirigente del Pd (il primo, mercoledì 31, sarò io: finalmente conduttore TV!). Dal 5 giugno invece alle 18.30 e tutti i giorni dal Nazareno potrete seguire gli approfondimenti in Terrazza sui principali argomenti dell'attualità. Primo tema: la sicurezza, partecipa Marco Minniti"