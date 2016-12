Renzi: "Si è rotto rapporto Marino-Roma, sindaco lo scelgano i romani"

"Si è rotto rapporto tra Marino e città" - "Non so se si è rotto qualcosa tra il Pd e Marino, lui vinse le primarie un po' a sorpresa, le vinse contro una bella parte del Pd romano. Forse più che con il Pd si è rotto il rapporto tra l'amministrazione e la città". Sull'ipotesi commissariamento Renzi aggiunge: "Sabella è un ottimo nome, è un magistrato e ha fatto un grosso lavoro sulla legalità. Il nome del commissario lo deciderà il prefetto di Roma. Io però mi auguro che nei prossimi mesi chiunque possa dia una mano, prima di discussioni tra correnti viene Roma".



A Milano Pisapia "resiste" a Renzi - "Non sono riuscito a convincerlo". Lo ha detto il premier Renzi rispondendo alla domanda se, nel loro ultimo incontro, fosse riuscito a convincere Giuliano Pisapia a candidarsi di nuovo come sindaco di Milano. Renzi torna quindi a parlare di Expo come di un'esperienza "che ha unito" e rivendica i risultati ottenuti ringraziando i volontari che hanno lavorato alla manifestazione.



Faremo legge per unioni civili - "Spero in settimana cominci la discussione. Ora il ddl è in commissione speriamo di andar presto in Aula. C'è il punto aperto delle "stepchild adoption"". Lo dice Renzi intervistato in tv confermando il suo appoggio alla "stepchild adoption" ma ammettendo di essere interessato a "portare a casa il risultato". "Domani ci vediamo con la parte della coalizione meno convinta e discutiamo. Comunque si fanno", ha concluso.