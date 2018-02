Renzi sfida Di Maio: "Capo degli impresentabili vieni in tv"

"A Di Maio dico: se sei davvero sicuro delle tue idee e delle tue azioni, perché non ti presenti in tv in un dibattito pubblico all'americana? Attaccavi gli impresentabili tu che ora sei il capo degli impresentabili: accetta la sfida". Lo ha scritto su Fb Matteo Renzi. "Tu hai chiesto un confronto tv tre mesi fa. Adesso accetti la sfida o revochi anche questa come fosse un bonifico qualsiasi?", ha quindi aggiunto il segretario del Pd.