Renzi: Senato, bene se Fi vota

"Se Silvio Berlusconi votasse a favore della riforma sul Senato sarei contento. Anche se con lui è difficile fare previsioni". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, a Bloomberg. "Se però il leader di Forza Italia decidesse di non votare, per me, non cambierebbe nulla perché vinceremmo lo stesso", ha spiegato Renzi, aggiungendo: "Abbiamo una buona maggioranza che ci sostiene".