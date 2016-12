Renzi: "Se l'Ue non cambia verso diventerà la Cenerentola del mondo"

11:27 - Per il presidente del Consiglio Matteo Renzi "o l'Ue cambia verso in direzione economica oppure rischia di diventare la Cenerentola dei Paesi globali". Lo ha detto intervenendo in un incontro sul semestre europeo al Senato. "Il mondo corre - ha continuato -, anche se un po' più piano e l'Europa è in una fase di sostanziale stagnazione, a crescita quasi bloccata".

Il premier sottolinea quindi come l'Europa stia vivendo una fase di profonda crisi di ideali: "l'antieuropeismo è un movimento che sta crescendo in tutti i Paesi. Esiste un grave problema di disaffezione". E anche per questo l'Ue "ha bisogno di correre" inserendo una "marcia maggiore: se noi stiamo fermi, gli altri non aspettano". E ha citato come esempio l'accordo di libero scambio con gli Usa, che "abbiamo tenuto fermo" mentre gli altri siglano accordi analoghi.



Qualcosa però, per Renzi, comincia a muoversi: il piano Juncker "va nella direzione giusta come metodo, finalmente sottolinea la necessità di fare investimenti". Ma a giudizio del governo "va rafforzato e incoraggiato: c'è ancora un po' di timidezza nell'affrontare la sfida degli investimenti".



In merito alle questioni interne, il presidente del Consiglio spiega che il governo non vuole "trasformare l'Ue nel nostro alibi: sappiamo che dobbiamo fare le riforme che abbiamo iniziato. L'Italia sta cambiando e non ha paura cambiare". Certo, per farlo serve flessibilità: "Senza - ricorda Renzi - l'unione delle due Germanie non sarebbe stata possibile. Quella flessibilità richiesta dal 2003 fu approvata da un semestre italiano e consentì di violare quel limite del 3% in cui noi continuiamo a credere".



Insomma, l'Unione europea "non può diventare solo un terreno di scontro fra ragionieri che ragionano dello zero virgola, ma deve diventare la casa della politica di tutti, altrimenti nessuno avrà un futuro". L'Italia, da parte sua, è "fedele al Patto, ma bisogna ricordarsi che ha un nome e un cognome: non si chiama solo Patto di stabilità, ma anche di crescita. Sarà questa la posizione che accompagnerà il lavoro dell'Italia nei prossimi mesi".



Il premier parla quindi di immigrazione, appoggiando la posizione del ministro dell'Interno, Angelino Alfano, e spiegando che "l'accoglienza indiscriminata favorisce il razzismo e la xenofobia: dobbiamo avere regole, e il Mediterraneo non può essere un cimitero, considerato una frontiera lontana dall'Europa. Serve una politica del Mediterraneo, oppure non ci sarà battaglia vincente all'immigrazione selvaggia". La xenofobia, intanto, "riguarda le nostre periferie e preoccupa anche in Italia. Il governo delle periferie è un grande tema, non possiamo lasciare sole. Ma il problema non si risolve facendo propaganda anti immigrati, bensì facendo delle periferie il luogo di ripartenza".