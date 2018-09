Renzi: "Salvini farnetica, da lui idee aberranti"

"Le dichiarazioni del ministro dell'Interno Salvini sono farneticanti. Come al solito mi tira in ballo e cerca di fare la vittima, ma l'idea che chi è stato eletto o siede al governo possa violare tranquillamente la legge è aberrante". Lo ha scritto Matteo Renzi su Facebook aggiungendo che "Salvini butta tutto sulla questione immigrazione per un calcolo politico. Sa che la Lega deve restituire 49 milioni, quindi prova a diventare un martire".