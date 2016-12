Renzi: "Salveremo Schengen"

Matteo Renzi scende in campo con decisione a difesa della libera circolazione in Europa e afferma: "Diciamo con grande determinazione che chi vuole distruggere Schengen vuole distruggere l'Europa e noi italiani non glielo permetteremo". E avverte: "L'Europa rischia di crollare quando perde il senso della propria vocazione e diventa semplicemente un insieme di egoismi. L'Europa non ha il futuro già scritto".