Renzi "ritratta" sulle dimissioni, M5S: "E' diventato ridicolo e imbarazzante, bugiardo come Pinocchio"

"Sul referendum ormai Renzi è diventato ridicolo e imbarazzante, bugiardo come Pinocchio ". Lo ha affermato la capogruppo M5S alla Camera Laura Castelli , dopo le parole del premier sulle elezioni nel 2018 . "Prima ha personalizzato l'esito della consultazione popolare, minacciando le sue dimissioni in caso di una vittoria del no. Ora, sondaggi negativi alla mano, fa marcia indietro ". "Zero. La parola di Renzi vale zero ", ha aggiunto Beppe Grillo .

"È evidente che il premier e i suoi accoliti non hanno a cuore le sorti del Paese, dato che hanno portato avanti una riforma costituzionale scritta con i piedi, in collaborazione con il condannato e plurindagato Denis Verdini, ma curano solo i loro interessi", ha sottolineato.



Ormai però "è chiaro a tutti gli italiani che un presidente del Consiglio che smentisce se stesso e che mente spudoratamente agli italiani, è più adatto a essere il protagonista di un romanzo di Collodi, come Pinocchio, che a guidare il nostro Paese".



La deputata pentastellata partecipa, con gli altri portavoce M5S alla Camera, Sergio Battelli, Daniele Pesco e Angelo Tofalo, al "Constitution Boat Tour", il giro in barca dei portavoce 5stelle in difesa della Costituzione.



Si tratta della seconda iniziativa itinerante nella campagna per il "no" al referendum costituzionale d'autunno, che si affianca alla "Costituzione coast to coast" di Alessandro Di Battista.