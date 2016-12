Renzi: rispetto sentenze, non veline che violano segreto istruttorio

"Io sono per la giustizia, non sono per i giustizialisti. Rispetto le sentenze dei giudici non le veline che violano il segreto istruttorio". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, replicando in Senato prima del voto sulle due mozioni di sfiducia al governo. "Quando diciamo che bisogna arrivare a sentenza - ha aggiunto -, non accusiamo la magistratura ma stiamo rispettando la Costituzione italiana su cui abbiamo giurato".