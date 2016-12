Renzi: rimettiamo in moto l'Italia

"Stiamo rimettendo in moto il Paese, non ci fermeremo con le riforme". Lo ha assicurato il premier Matteo Renzi nel suo secondo giorno di visita in Argentina. "L'Europa e il Sudamerica hanno bisogno di valori, non solo di numeri, di rilanciare quello che ci fa grandi", ha aggiunto parlando nel quartiere de La Boca di Buenos Aires.