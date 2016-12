Renzi: "Rimessa in moto economia"

"Gli ultimi dati sulla produzione industriale dimostrano come finalmente si sia rimesso in moto il meccanismo dell'economia del nostro Paese: le misure sulla produttività aiutano in questo senso". Lo ha detto da Parigi Matteo Renzi. "Gli investimenti, negli ultimi anni, sono passati da 40 a 20 miliardi, una follia... La cosa importante è che l'economia abbia una ripresa stabile e duratura e andiamo in questo senso", ha aggiunto il premier.