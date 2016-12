Renzi: "Riapriamo i concorsi per carabinieri e sanità"

Matteo Renzi annuncia nuovi concorsi per carabinieri e sanità. "Abbiamo messo regole di turn over molto dure negli uffici delle burocrazie romane per cui non possiamo assumerne uno fino a che non vanno in pensione quattro lavoratori - ha spiegato in un'intervista televisiva -. Ma su forze dell'ordine e personale medico faremo dei concorsi veri, sacrosanti, in modo che si possano avere più carabinieri sulle strade e più personale sanitario".