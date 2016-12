Renzi: Regioni taglino loro sprechi

16:56 - "Una manovra da 36 miliardi e le Regioni si lamentano di uno in più? Comincino dai loro sprechi anziché minacciare di alzare le tasse. No alibi". Così il premier Matteo Renzi dopo le critiche avanzate sulla legge di Stabilità da Sergio Chiamparino, Nicola Zingaretti e Roberto Maroni. "Incontreremo i presidenti di Regione, ma non ci prendiamo in giro. Se vogliamo ridurre le tasse, tutti devono ridurre spese e pretese", aggiunge su Twitter.