Renzi: referendum è stata sconfitta, ma siamo qui più forti di prima

"Non siamo come Berlusconi che ogni volta che perde dà la colpa a qualcuno, noi quando perdiamo diciamo che abbiamo perso . M5s parla di complotto ed invece quando si perde è perché gli italiani scelgono altri ". Così Matteo Renzi dal palco della Leopolda . "Vi invito all'onestà intellettuale - ha quindi aggiunto - perché se non guardiamo al passato non si è onesti sul futuro. Abbiamo perso la sfida ma la rifarei. Siamo qui ancora più forti di prima".

"Prima proposta servizio civile obbligatorio" - "Tra pochi mesi comincerà la campagna elettorale, ammesso che si sia conclusa quella prima, e la prima proposta del Pd non sarà un bonus anche se noi li difendiamo, né un diritto anche se noi li difendiamo e li abbiamo estesi, ma il servizio civile obbligatorio per tutti i ragazzi del Paese", ha spiegato Renzi parlando del programma elettorale del Pd.

"Faremo legge su fine vita, ma ci occuperemo anche del prima" - Parlando del biotestamento, il segretario Pd ha spiegato: "La legge sul fine vita la faremo ma è importante che ci occupiamo anche di come arriviamo al fine vita. Daremo incentivi fiscali alle badanti ma i territori devono promuovere corsi di formazione" per promuovere i servizi sociali. Cosi' Matteo Renzi nel suo intervento conclusivo della Leopolda.



"Basta litigare, siamo una squadra" - Quanto alla situazione interna al Partito democratico, Renzi ha aggiunto: "Basta litigare e basta con il congresso permanente. Siamo una squadra", sottolineando inoltre di essere pronto ad aprire a nuovi alleati che avranno "pari dignità". "Chi ci starà, bene. Chi non ci vuole stare avrà rispetto e non rancore perché non facciamo politica con rancore", ha quindi aggiunto.