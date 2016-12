Renzi: Quirinale? Nessun problema

16:31 - L'Italia non avrà alcun problema per l'elezione del prossimo presidente della Repubblica: "Credo che il Parlamento abbia imparato la lezione dell'aprile 2013 e riuscirà a fare quello che deve nei tempi stabiliti". Lo ha detto da Bruxelles il premier Matteo Renzi nel giorno in cui Napolitano ha annunciato la fine imminente del suo mandato.

"Il paragone con l'Italia non è calzante", ha spiegato il premier a chi, al termine di un suo incontro a Bruxelles sull'accordo di libero scambio Usa-Ue, gli chiedeva se fosse paragonabile a quanto stia accadendo ad Atene per il nuovo capo di Stato greco. "Quando sarà il momento di affrontare la sostituzione del capo dello Stato, l'Italia non avrà problemi", ha ribadito il premier sottolineando di "credere che il Parlamento abbia imparato la lezione del 2013": "Sono assolutamente convinto che riuscirà a fare quello che deve fare nei tempi stabiliti".