Renzi pronto per un programma Netflix? Il portavoce smentisce: "Non mi risulta"

"Non mi risulta alcun progetto di Matteo Renzi con Netflix. Oggi sarà in aula al Senato, come tutte le settimane, a discutere del decreto terremoto". Lo afferma il portavoce di Renzi, Marco Agnoletti riferendosi alle indiscrezioni riportate da alcuni quotidiani secondo i quali l'ex segretario del Pd starebbe progettando di reinventarsi come presentatore o autore tv.