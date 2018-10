Renzi: "Pronto a sfidare Salvini e Di Maio in tv"

Matteo Renzi è pronto a sfidare Salvini e Di Maio in tv. A dirlo è lui stesso, durante la lunga chiacchierata a L'Intervista, la trasmissione di Canale 5 condotta da Maurizio Costanzo. L'ex segretario del Pd è soddisfatto di alcuni dei risultati ottenuti "Il jobs act, che tutti criticano, ha prodotto un milione e 200mila posti di lavoro in più. E non lo dice Renzi o il partito, ma l'Istat", commenta il dem alludendo all'opposizione del governo gialloverde alle sue misure per l'occupazione.



Renzi aggiunge anche che "Salvini, quando gli ho proposto l'incontro, si è rifiutato. Di Maio fu addirittura imbarazzante". Costanzo accoglie la sfida e si propone come moderatore del confronto. Ma l'ex sindaco fiorentino alza ancora la posta, e rilancia sul tema vitalizi: "Di Maio, che ha esultato per il taglio dei vitalizi, il suo ce l'ha ancora, perché ha tagliato quelli degli altri. Ma loro sono così: fanno i no vax con i figli degli altri".