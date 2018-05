Renzi: pronti sederci con M5s-Lega per scrivere regole riforme

"O M5s e Lega fanno il governo" o "scriviamo le regole insieme": legge elettorale e una riforma costituzionale per "fare iniziale davvero la terza Repubblica" perché con due Camere "il ballottaggio non è possibile". Lo ha detto l'ex segretario del Pd Matteo Renzi esortando quindi M5s e Lega a scrivere "le regole: noi da subito vi diciamo che a meno che non propongano la dittatura, siamo pronti a sederci e dire che va bene". "