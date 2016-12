15 dicembre 2014 Renzi-Prodi, 2 ore di vertice a Palazzo Chigi Sul tavolo economia, Libia e Quirinale Il premier ha incontrato il fondatore dell'Ulivo. Soddisfatta la minoranza del Pd: "Un bel segnale", dichiarano all'unisono Civati e Fassina Tweet google 0 Invia ad un amico

19:55 - E' durato circa due ore il colloquio a Palazzo Chigi tra Matteo Renzi e Romano Prodi. Al centro dell'incontro, secondo fonti del governo, l'andamento dell'economia europea e i fronti più caldi della politica internazionale, tra cui Libia e Ucraina. Non si esclude però un riferimento anche al futuro inquilino del Quirinale. Soddisfatta la minoranza Pd: "Un bel segnale", ha detto Pippo Civati.

"Abituati a vedere entrare a Palazzo Chigi Berlusconi, non si può non registrare un cambio di passo. L'incontro di Prodi con Renzi è un bel segnale, finalmente una nota positiva - ha aggiunto Civati (Pd) - L'incontro è stato tanto più opportuno dopo la battuta infelice di Renzi sull'Ulivo, anche se poi nella replica l'ha corretta. Anche se c'è da dire che non è vero che Renzi porti avanti il programma dell'Ulivo, perché se guardiamo quelle tesi sono molto distanti da quanto sta facendo il governo".



Soddisfatto anche Stefano Fassina: "Che Prodi si incontri con Renzi credo sia un fatto positivo, poi non so cosa si siano detti e quindi preferisco non commentare".