Renzi: prima completiamo le opere, poi il ponte sullo Stretto

"Quando si chiude la Salerno-Reggio Calabria e si dà un segnale di recupero per le strade in Sicilia saremo pronti ad affrontare il tema del ponte sullo Stretto o la Napoli-Palermo dell'Alta Velocità". Lo afferma il premier Matteo Renzi evidenziando come il ponte sia un obiettivo ma la fase operativa sarà affrontata "dopo che si è dimostrato agli italiani che i soldi non si buttano via e che le opere si fanno".

Renzi inaugura il super elettrodotto di Terna 1 di 12 LaPresse LaPresse Renzi inaugura il super elettrodotto di Terna Un risparmio di 600 milioni per il sistema elettrico italiano, 700mila tonnellate di CO2 in meno in atmosfera ogni anno, 114 km di vecchie linee smantellate, un minor impatto ambientale per oltre 200 ettari di territorio: sono questi alcuni dei numeri del ponte elettrico di Terna che unisce Sicilia e Calabria. Un'opera faraonica che può vantare ben tre record mondiali: quello del cavo sottomarino (38 km) a corrente alternata più lungo al mondo, quello del più profondo pozzo verticale (che scende per quasi 300 metri dentro la montagna) e quello del più lungo tunnel orizzontale (2,8 km) per cavi ad altissima tensione. In tutto i 6 cavi che uniscono la stazione elettrica di Sorgente, in Sicilia, con quella di Rizziconi, in Calabria sono lunghi 105 chilometri e permettono di triplicare i collegamento elettrico esistente tra Sicilia e continente. "Il governo crede che il Mezzogiorno può ripartire con buona pace di chi diceva che del Mezzogiorno ci eravamo dimenticati", ricorda il premier inaugurando il ponte elettrico di Terna in provincia di Reggio Calabria. La linea elettrica unirà la regione Sicilia alla Calabria, al resto della Penisola e quindi all'Europa attraverso il sistema elettrico italiano ad alta tensione.



"Risparmi in costi energetici pari a 600 mln euro" - Il ponte elettrico Sorgente-Rizziconi "è un'opera che il mondo ci invidia. Oggi è un giorno di grandissima festa". Dice Renzi "accendendo" la linea elettrica assieme all'ad di Terna Matteo Del Fante. Il premier ha sottolineato come l'opera permetterà "di risparmiare all'Italia 600 milioni di euro" in termini di costi energetici.



"Alta velocità non può fermarsi a Eboli" - "Non è giusto che l'alta velocità si fermi a Eboli. A Eboli si fermavano i libri letterari". Ha detto Renzi soffermandosi sul progetto del Ponte sullo Stretto, che partirà una volta completate le opere ancora in corso nell'area calabro-siciliana, a partire dalla Sa-Rc che, conferma Renzi, sarà ultimata entro il 22 dicembre. "A luglio torneremo per fare un punto sui lavori", spiega il premier. "Non è giusto che l'Alta velocità colleghi solo la mia città a Bologna o a Roma", spiega Renzi spiegando come, grazie al Ponte sullo Stretto, ci sarà un'alta velocità da "Torino a Palermo".



