Renzi: posti lavoro si fanno anche non bloccando lavori metro Roma

"Il Paese è troppo burocratizzato, spero ancora per poco". Così, riferendosi alla riforma costituzionale, il premier Matteo Renzi a Palazzo Vecchio insieme al sindaco di Firenze Nardella per la firma del patto con la città. Renzi ha poi aggiunto: "Guardate i dati Istat, ci sono 650mila posti in più: le chiacchiere stanno a zero. Punto". "I posti di lavoro si creano facendo le cose non bloccandole, come per la metropolitana a Roma", ha concluso.