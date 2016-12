Renzi: "Possono mandarci a casa ma non potranno mai fermarci"

"Se ci mettessimo tutti insieme a fare l'elenco delle occasioni perdute - ha quindi sottolineato Renzi - faremmo un catalogo di sconfitte pazzesche. Eppure, questa è la grandezza dell'Italia: siamo sempre nelle condizioni di poter rimettersi in gioco e ripartire. Abbiamo sì qualche occasione perduta dietro di noi, ma abbiamo anche tante possibilità. Anche questa manifestazione è uno stimolo al Paese. Noi ormai siamo divisi tra quelli che pensano che questo sia un Paese finito e quelli che credono che l'Italia sia comunque un Paese infinito che riesce a stupirci e sorprenderci".



"Noi - ha proseguito il presidente del Consiglio - non saremo mai come quelli che passano il tempo a vomitare odio. Alcuni di quelli che urlavano 'Roma ladrona' quando sono arrivati a Roma si sono trovati bene".



E dopo le polemiche per il mancato ringraziamento per la candidatura di Milano per l'Expo 2015 alla cerimonia inaugurale del primo maggio, è scoppiata la pace tra Renzi e Romano Prodi, che si sono stretti la mano sul palco della Rassegna Aquae, collaterale all'Expo, dopo un espressa richiesta da parte degli organizzatori. "Voglio dire - ha spiegato il premier - che non ci sono polemiche, nessuno di noi non soltanto non nega a Romano Prodi in primis, al governo di Romano Prodi l'importanza straordinaria che ha avuto, e che certe polemiche sono incomprensibili ma è bene avere l'occasione per chiarirle se serve".



Oltre agli applausi, però, a Expo Aquae Marghera Renzi ha dovuto incassare anche le proteste di un centinaio di manifestanti tra rappresentanti dei Cobas scuola e dipendenti comunali di Venezia, che hanno urlato slogan contro il governo e lo stesso premier.



Renzi: L'Unità torna in edicola - "Da qui alla festa dell'Unità di Milano", la festa nazionale che si svolgerà alla fine dell'estate, troverete di nuovo in edicola l'Unità: anche il ritorno del nostro giornale sarà l'occasione di un luogo di dibattito". Questo l'annuncio fatto da Matteo Renzi alla festa dell'Unità di Bologna.



Prodi: "Tutto bene quel che finisce bene" - "Tutto è bene quel che finisce bene". Romano Prodi, nel corso di "Che tempo che fa", commenta così la stretta di mano, con il premier Renzi, dopo le polemiche dei giorni scorsi determinate dal fatto che Prodi non fosse stato ringraziato dal presidente del Consiglio alla cerimonia di inaugurazione dell'Expo.