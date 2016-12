09:54 - "Stiamo valutando se intervenire sull'Ilva con un soggetto pubblico", per tutelare occupazione e ambiente, quindi "rilanciarla sul mercato". Lo ha affermato il premier Renzi, che in un'intervista a Repubblica, si dice favorevole affinché il settore dell'acciaio venga "gestito da privati" ma non al costo di "far saltare Taranto".