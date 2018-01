Renzi: positivo se c'è intesa con LeU per voto Lombardia e Lazio

"Sul nazionale non c'è l'accordo. Lombardia e Lazio sono due elezioni regionali. Se c'è l'alleanza è un fatto positivo. Ma non sono in grado di decidere, influenzare o valutare un partito che notoriamente non mi ama". Lo ha detto Matteo Renzi a Radio Anch'io parlando dei rapporti con LeU. "Se mi chiede una previsione sul partito di D'Alema, ha scelto il commentatore sbagliato. Non entro nell'assemblea di un partito che non è il nostro".