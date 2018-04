Renzi: politica è ferma ad accordi vecchio stile e chiacchiericcio

"La politica italiana da un mese è ferma al chiacchiericcio, agli accordi, ai retroscena inventati. Noi lo avevamo detto: se non passa il referendum, torneremo agli accordi vecchio stile. E purtroppo è andata così. Parleremo di questo il 21 aprile, all'Assemblea del Pd". Lo ha scritto Matteo Renzi su Facebook. In una noto Renzi poi smentisce ogni tipo di trattativa del Pd con l'M5s per formare un governo.