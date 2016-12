15 ottobre 2014 Renzi: più tagli, meno evasione

Alle imprese: non avete più alibi "E' la più grande riduzione di tasse della storia della Repubblica", ha sottolineato il premier rivolgendosi poi agli imprenditori: "Sconto Irap, contributi, art.18, mamma mia che vuoi di più?"

08:12 - "E' la più grande riduzione di tasse mai fatta da un governo". Così il premier Matteo Renzi al termine del Cdm che ha approvato la legge di Stabilità da 36 miliardi. "3,8 miliardi derivano dalla lotta all'evasione, un totale che deriva dalla grande battaglia che non si fa attraverso la lotta al cliente che esce dal negozio ma dall'incrocio delle banche dati", spiega il premier che annuncia l'eliminazione "per sempre della componente lavoro dell'Irap".

La legge di Stabilità varata nel Consiglio dei ministri vale dunque 36 miliardi. Di questi, 18 miliardi arrivano dai tagli delle tasse e 15 dalla spending review. Il provvedimento, si sottolinea, non contiene nessun aumento di tasse, ma misure sulla lotta alla evasione fiscale. Confermata la norma sul Tfr in busta paga.



"Manovra espansiva contro difficoltà" - "Si tratta di una grande, grande, grande novità. E' una manovra che cerca di espandere e cerca di essere anticiclica in un momento di difficoltà", ha spiegato Renzi.



"100 mln a garanzia Tfr" - Nella legge di Stabilità ci sono "100 milioni di euro a garanzia dell'anticipo del trattamento di fine rapporto per chi vorrà averlo in busta paga", ha ricordato il premier.



"Ok bonus alla faccia di chi non ci credeva - "Per il bonus 80 euro sono 9,5 miliardi. Speravo fossero 10 ma sono comunque la conferma sistematica del bonus alla faccia di tutti quelli che hanno detto che non ce la facciamo".



Renzi a imprese: "Non avete più alibi" - "Caro imprenditore, assumi a tempo indeterminato? Ti tolgo l'articolo 18, i contributi e la componente lavoro dall'Irap. Mamma mia, cosa vuoi di più? Ti tolgo ogni alibi e ti do una grande occasione". Così il premier annunciando 1,9 miliardi per gli sgravi alle assunzioni a tempo indeterminato.



Padoan: tassa unica su case? Non ora - "Ci sarà una semplificazione delle tasse locali, non c'è in questa legge ma ci saranno altre occasioni. Abbiamo la delega fiscale". Lo ha annunciato il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, al termine del Cdm. "Le riforme strutturali sono una componente essenziale e ci sono vari modi per valutarne gli effetti. Noi immaginiamo un crescente aumento del Pil a medio termine: nel 2016 l'impatto delle riforme sarà più forte che adesso", ha poi aggiunto.



Il fondo di riserva nella legge di Stabilità "fa parte di una prospettiva pluriennale" e serve a creare una riserva che potrebbe essere usata "in vari modi, tra questi anche il consolidamento del rientro dall'indebitamento. Non c'è una ragione specifica, è una politica di finanza sana di medio termine", ha poi spiegato.