Renzi: "Più soldi per gli stipendi degli statali, premieremo chi lavora ma i furbetti saranno puniti"

Il fatto che "da sette anni i dipendenti pubblici non hanno un aumento di stipendio è profondamente ingiusto", ha spiegato Renzi. "Questo lavoro sulla P.a. è un lavoro che segna svolta non banale, per questo si deve aprire una stagione nuova nei rapporti con i dipendenti" statali. "Siamo pronti a discutere, sapendo che la cifra messa a disposizione nella legge di stabilità è simbolica, siamo pronti a mettere più denari", ha sottolineato, precisando: "Deve essere chiaro, chi lavora bene deve essere premiato e chi fa il furbo va punito".



Corsia preferenziale per gli investimenti - Renzi ha annunciato anche lo "sblocca opere". "Oggi viene approvato in via definitiva - ha spiegato - il provvedimento che permette a determinati processi amministrativi carichi di particolare impatto di avere una corsia preferenziale: ad esempio per un investimento che crea 300 posti di lavoro ci sono trafile, ora invece se c'è consenso ha una corsia preferenziale".



Forze di polizia, Forestale accorpata nei Cc - Una novità importante riguarda anche le forze di polizia, che passano da 5 a 4, con l'accorpamento del corpo forestale dello Stato nei carabinieri. Siamo il "Paese occidentale con il maggior numero di forze di polizia", ha sottolineato Renzi, spiegando che l'accorpamento non "vuol dire che ci saranno meno poliziotti, carabinieri, finanzieri nelle strade ma ci sarà un'organizzazione più semplice".