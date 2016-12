Renzi: "Pil Italia meglio degli altri anni, il 2016 si chiuderà meglio del 2015"

"In Italia c'è un'unica parola d'ordine: ridurre la pressione fiscale". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Matteo Renzi , al Forum Ambrosetti di Cernobbio. Il premier ha definito l'abbassamento delle tasse "l'unica opera infrastrutturale necessaria" per il sistema Italia. Poi un riferimento al Jobs Act : 585mila nuovi posti di lavoro sono un risultato importante, "la riforma del lavoro funziona". Sul Pil: "Meglio degli altri anni".

"L'Italia prosegue una lunga marcia, il 2016 si chiuderà meglio del 2015 che si è chiuso meglio del 2014, del 2013 e del 2012, questo è un risultato inoppugnabile", ha spiegato il premier commentando i dati del trimestre e sottolineando come "siamo andati meglio ma non ho bisogno di un sondaggio per dire che questo meglio non basta". "Non siamo nel gruppo di testa, abbiamo recuperato il gruppo ma c'è ancora molto da fare".

"La Spagna cresce non perché non ha premier ma perché deficit al 5%" - "Quando sento che la Spagna è un modello, cresce non perché, come qualche buontempone dice, non c'è un primo ministro, perché c'è il mio amico mariano Rajoy. La Spagna cresce perché ha il deficit ha il 5%".



"Nei primi 30 mesi fatto compiti del passato" - "Nei suoi primi trenta mesi il governo ha fatto cose sorprendenti ma in realtà - ha ricordato il presidente del Consiglio - si è trattato dei "compiti del passato, dell'abc".