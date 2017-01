Renzi: "Piena condivisione alle parole di Mattarella"

Il segretario del Partito Democratico, Matteo Renzi, ha espresso telefonicamente al Presidente della Repubblica l'apprezzamento e la piena condivisione per il "bel discorso di fine anno, in particolare sui temi del lavoro, dei giovani, dell'immigrazione, del senso di comunità, del sostegno alle popolazioni colpite dal sisma e nel ricordo dei ragazzi uccisi all'estero e nella citazione dei marò tornati in Italia o dell'entusiasmo di Bebe".