Renzi: persi troppi anni a litigare

"L'Italia in questi 20 anni ha trasformato la Seconda Repubblica in una rissa permanente ideologica che ha smarrito il bene comune e mentre il mondo correva è rimasta ferma in discussioni sterili interne". Così, nel suo intervento al Meeting di Rimini, Matteo Renzi, sottolineando come "non sarà semplicemente con le riforme che l'Italia ritroverà la propria identità, ma le riforme sono la premessa".