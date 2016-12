Renzi: "Per l'Ue è un momento molto pericoloso, dobbiamo cambiarla"

13:16 - Matteo Renzi contesta il parametro del 3% fissato come rapporto tra deficit e Pil ma conferma che l'Italia lo rispetterà. "Sono assolutamente convinto che sia un parametro del passato - dice il premier in un'intervista alla Cnn - ma l'Italia ha perso credibilità quindi la nostra posizione è chiara: noi lo rispettiamo". Renzi ha poi sottolineato la necessità di "cambiare l'Europa" perché questo "è un momento molto pericoloso".

"Sono d'accordo" con David Cameron "che dobbiamo cambiare l'Europa perché è corretto, perché è giusto, prima del referendum del 2017 nel Regno Unito. Dobbiamo farlo non solo perché c'è un referendum ma anche perché è assolutamente corretto affermare che il problema è la direzione" dell'Unione europea, ribadisce il premier italiano, rispondendo a una domanda di Christiane Amanpour della Cnn, sulla posizione del primo ministro inglese sulla permanenza in Europa del Regno Unito.



"L'Europa non è semplicemente una comunità economica, una comunità di anime, di futuro - sottolinea Renzi - per me è importante che il Regno Unito resti nell'Unione europea ma è assolutamente importante che l'Ue stia nei cuori dei suoi cittadini".



"Non si tratti la Francia da studente, altrimenti vince Le Pen" - "Se il presidente della Francia decide un importante distacco dai parametri" europei, "nessuno può dire che non è corretto e credere che l'Europa sia una scuola in cui c'è un maestro e gli altri sono studenti. L'Europa è una comunità di destini e di valori. Io preferisco la Francia di Hollande e di Valls al 4,4% a quella di Marine Le Pen a causa di una crisi dei valori che la prossima volta fa perdere le elezioni ai partiti tradizionali",afferma ancora Renzi.